د. هشام الصالح: استخدموا ملف القروض لابتزاز السلطة من أجل العفو عن البعض

• مطالبكم وأولوياتكم مجرد ورقة لتحقيق هدفهم السياسي

• معارضة غنية وأبنائهم في أرقى المناصب.. هذه ما تصير الا بالكويت

أكد استاذ القانون الدستوري، والنائب السابق د. هشام الصالح، أن البعض استخدم ملف «القروض» لابتزاز السلطة من أجل العفو عن البعض.

وقال الصالح عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «لسنا ضد العفو فأهلا بالجميع، الفكرة في حقيقتهم أنهم مجرد أدوات لبسوا رداء المعارضة واخذوا يتاجرون بهمومكم خلص الفيلم وسرعان ما انقلبوا عليكم».

وأضاف الصالح: «معارضة غنية ومناقصات، ومعارضة ابنائهم في ارقى المناصب، هذه ما تصير الا بالكويت.

وقال الصالح إن اللجنة المالية البرلمانية قررت اليوم اسقاط وسحب مقترح القروض بعد ان صدر مرسوم العفو عن البعض، كانت مطالبكم وأولوياتكم مجرد ورقة لتحقيق هدفهم السياسي، مؤكداً أن الوقت كان كفيل بكشف حقيقتهم وكيف أنهم يساومون ويتاجرون في حقوقكم ومطالبكم .