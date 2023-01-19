دوليات

سلطات الاحتلال تُفرج عن الأسير ماهر يونس بعد احتجازه 40 عاماً

منذ 3 ساعات
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن الأسير الفلسطيني ماهر يونس، بعد اعتقال دام 40 عاماً.

وكانت إدارة السجون الإسرائيلية، نقلت يونس 65 عاماً، مساء الأربعاء، من سجن النقب إلى معتقل «أوهالي كيدار» في بئر السبع، بحسب وكالة «صفا» الفلسطينية الإخبارية. 

وكان ماهر يونس اعتقل في 18 يناير 1983، ووجهت السلطات الإسرائيلية له حينها تهمة الانتماء إلى حركة «فتح»، وقتل جندي من القوات الإسرائيلية، وتهمة حيازة أسلحة بطريقة «غير قانونية»، وذلك بعد فترة التحقيقات.

وولد يونس في السادس من يناير 1958، في قرية عارة داخل أراضي، وله خمس شقيقات، وشقيق، درس في المدرسة الابتدائية والثانوية في قرية عارة، وفي المدرسة الصّناعية في الخضيرة، وخلال سنوات أسره حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية.

وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن المعتقل كريم يونس (66 عاماً)، بعد أربعة عقود أيضاً أمضاها في السجون الإسرائيلية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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