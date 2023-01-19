«ضمان الاستثمار» توقّع مذكرة تفاهم مع «الصادرات اليونانية»

(كونا) – وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات اليونانية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين في مجال دعم وتشجيع التجارة والاستثمار بين الكويت واليونان.

ووقع المذكرة نيابة عن المؤسسة المدير العام عبد الله الصبيح فيما مثل وكالة ائتمان الصادرات اليونانية نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح كونستانتينوس فراجكوجيانيس.

وقال الصبيح في تصريح صحفي إن مذكرة التفاهم تستهدف دعم وتعزيز العلاقات التجارية بين الكويت واليونان وتبادل المعلومات عن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة والجديدة والمحتملة.

وأضاف أن المذكرة تستهدف أيضا استكشاف الفرص المتبادلة في خدمات التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك للتصدير والاستثمار وتبادل المعلومات التجارية والائتمانية بشأن الجهات ذات الصلة بالاستثمار والتجارة والتأمين في الكويت واليونان.

وأوضح أن المذكرة تسعى إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الاكتتاب التجاري وإدارة المخاطر وتقييم مخاطر الدول والتعويضات المدفوعة والمستردة مؤكدا حرص المؤسسة على تعزيز دورها الذي يستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية في الكويت والدول العربية.

من جهته أكد فراجكوجيانيس في تصريح مماثل أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الكويت واليونان مشيرا إلى أهمية دور وكالة «الصادرات اليونانية» في تعزيز الشراكات الدولية وبناء أوجه التعاون مع وكالات ضمان الصادرات الأخرى على أساس المصلحة المشتركة ولصالح عملائها.

وقال إن الوكالة حريصة على تفعيل بنود مذكرة التفاهم بما ينعكس إيجابا على حجم التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتامين بين البلدين لافتا إلى انفتاح الطرفين على توسيع نطاق التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع مشتركة في دول أخرى من خلال التأمين الائتماني المشترك والتأمين الموازي أو إعادة التأمين أو التعاون الفني.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية وتتخذ من دولة الكويت مقرا لها.