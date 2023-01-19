دوليات

مصر: عملية السلام هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط

منذ 3 ساعات
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(كونا) – جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس التأكيد على أن عملية السلام هي السبيل الوحيد لتحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار لجميع شعوب المنطقة داعيا الى العمل «بكل جدية» على إحياء (عملية السلام) بأسرع وقت.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ان ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الوزير شكري مع وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين أكد فيه مواصلة مصر السعي على ترسيخ السلام من أجل إنهاء الصراع في المنطقة.

واضافت ان هذا الامر يتطلب وقف الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعقيد الموقف وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس لما لذلك من تأثير مباشر في تخفيف حدة التوتر.

وأكد شكري وفق البيان أن مصر سوف تستمر في جهودها لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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