مصفاة الزور تطرح مزيداً من الوقود منخفض الكبريت في الفترة المقبلة

• طرح عطاء على 3 شحنات للتحميل بين فبراير وأبريل

قالت مصادر بقطاع النفط الكويتي، اليوم الخميس، إن الكويت طرحت عطاء على 3 شحنات من زيت الوقود منخفض الكبريت للتحميل بين فبراير وأبريل من مصفاة الزور.

وهذا هو سادس عطاء على زيت الوقود منخفض الكبريت من المصفاة الجديدة منذ أن بدأت التصدير في نوفمبر الماضي، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وتعرض المصفاة 3 شحنات تزن الواحدة منها 100 ألف طن من زيت الوقود منخفص الكبريت الذي به نسبة كبريت تبلغ 0.5% في عطاء يُغلق اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يتم تحميل الشحنة الأولى بين يومي الأول والثاني من فبراير، بينما من المقرر أن يتم تحديد مواعيد تحميل الشحنات الثانية والثالثة في مارس وأبريل.

وقالت مصادر إن المصفاة ألغت في وقت سابق عطاء لبيع شحنة وقود للطائرات يتم تحميلها منتصف فبراير دون إبداء أسباب.