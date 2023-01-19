ميدفيديف يحذّر من حرب نووية حال هزيمة بلاده في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن «هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تُشعل حرباً نووية»، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنّها بلاده في أوكرانيا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفي منشور على «تليغرام» للتعليق على دعم حلف شمال الأطلسي للجيش الأوكراني، كتب ميدفيديف حليف الرئيس الحالي فلاديمير بوتين: «القوى النووية لا تخسر أبداً في صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها».

من جهته، قال بوتين، أمس الأربعاء، إن المجمع الصناعي العسكري القوي في روسيا يعزز إنتاجه، مضيفاً أنه أحد الأسباب الرئيسية التي ستحقق النصر لبلاده في أوكرانيا.

وأضاف بوتين، متحدثاً إلى عمال في مصنع لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي في سان بطرسبرغ، أن إجمالي إنتاج المعدات العسكرية في ازدياد حتى مع ارتفاع الطلب بسبب ما يسميها «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا.

وأوضح بوتين: «فيما يتعلق بتحقيق النتيجة النهائية والنصر الحتمي، هناك أمور عدة.. هذه الأمور هي وحدة وتماسك الشعب الروسي بقومياته المتعددة، وشجاعة مقاتلينا وبطولاتهم.. وبالطبع العمل الذي يقوم به المجمع الصناعي العسكري والمصانع مثل مصنعكم و(العاملون في الصناعة) مثلكم».

وأضاف: «النصر مؤكد، لا شك لدي في ذلك».