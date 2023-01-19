مجلس الأمة

«نقابة غرفة التجارة» و«تحديد الدوائر الانتخابية».. على جدول جلسة #مجلس_الأمة

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة

• المجلس يناقش استجوابي الرشيد والشيتان الثلاثاء المقبل 

وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل 24 يناير، حيث تتضمن 4 رسائل.

وسيناقش المجلس الاستجواب الموجه من العضو مبارك الحجرف إلى وزير المالية ووزيري الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.

والاستجواب الموجه من العضو د. جنان بوشهري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

والتصويت على المداولة الثانية لقانون المدن السكنية وتقارير اللجنة المالية بما فيه شراء المديونيات ومعاشات المتقاعدين وغيرها.

وتقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وسيناقش المجلس التقرير الرابع للجنة البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين، والاقتراح بقانون بشأن «اسقاط فوائد القروض عن المواطنين».

كما يناقش التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بشأن «نقابة غرفة التجارة والصناعة».

ويناقش المجلس الاقتراحين بقانونين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وغيرها من الاقتراحات بقوانين

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

شعيب شعبان: الانحياز إلى مطالب الشعب لم ولن يكون مزايدة أو تأزيماً

منذ أسبوع واحد

حمد المدلج: استبعاد غرفة التجارة من عضوية «التأمينات» و«هيئة الصناعة»

أكتوبر 24, 2022

مجلس الأمة ينظر غداً وبعد غد الخطاب الأميري وطلبات رفع الحصانة 

نوفمبر 14, 2022

السعدون يستقبل مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية

ديسمبر 11, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى