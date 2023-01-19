«نقابة غرفة التجارة» و«تحديد الدوائر الانتخابية».. على جدول جلسة #مجلس_الأمة

• المجلس يناقش استجوابي الرشيد والشيتان الثلاثاء المقبل

وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل 24 يناير، حيث تتضمن 4 رسائل.

وسيناقش المجلس الاستجواب الموجه من العضو مبارك الحجرف إلى وزير المالية ووزيري الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.

والاستجواب الموجه من العضو د. جنان بوشهري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

والتصويت على المداولة الثانية لقانون المدن السكنية وتقارير اللجنة المالية بما فيه شراء المديونيات ومعاشات المتقاعدين وغيرها.

وتقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وسيناقش المجلس التقرير الرابع للجنة البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين، والاقتراح بقانون بشأن «اسقاط فوائد القروض عن المواطنين».

كما يناقش التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بشأن «نقابة غرفة التجارة والصناعة».

ويناقش المجلس الاقتراحين بقانونين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وغيرها من الاقتراحات بقوانين