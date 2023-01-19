دوليات

هونغ كونغ تلغي الحجر الصحي لمصابي كورونا

منذ 4 ساعات
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أعلنت هونغ كونغ أنها ستلغي شرط العزل للأشخاص الذين يعانون من كورونا وذلك اعتباراً من 30 يناير ، وإزالة أحد آخر قيود فيروس كورونا الرئيسية في المركز المالي الآسيوي.

ويعتبر التخلص من أجراء العزل الصحي جزءاً من إقرار خفض تصنيف كوفيد 19 إلى مرض متوطن من مرض تنفسي حاد، الخطوة التي قامت بها الصين في 8 الجاري.

ومع ذلك، لا يزال الناس في هونغ كونغ ملزمين بارتداء الكمامات بشكل دائم، باستثناء عند ممارسة الرياضة.

وفي الأسبوع الماضي، تم استئناف خدمات السكك الحديدية عالية السرعة بين هونغ كونغ ووالبر الرئيسي للصين لأول مرة منذ بداية الجائحة.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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