6 لجان برلمانية تجتمع اليوم الخميس

تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الخميس، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر، عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وتحديد أولوياتها، وما يستجد من أعمال.

وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عدداً من الاقتراحات برغبة، وما يستجد من أعمال.

وتنظر لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية في التعليم العام والعالي.

ويحضر الاجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووكيل وزارة التعليم العالي والمختصون، ورئيس المكتب الثقافي لدولة الكويت بالقاهرة.

وتناقش لجنة المرافق العامة تكليف المجلس للجنة بجلسة 10 يناير 2023، ببحث موضوع الاستعجال بإنشاء أفرع لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمدينة صباح الأحمد السكنية.

وتنظر اللجنة كذلك في تكليف المجلس للجنة بجلسة 10 يناير 2023، ببحث موضوع الاستعجال بإنشاء المدينة الطبية بمدينة صباح الأحمد السكنية مع الجهات المختصة، ومناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة، بحضور وزير الصحة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وتعقد لجنة الشأن الرياضي اجتماعا لمناقشة مشروع قانون في شأن الرياضة، بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة والمختصين في الهيئة.

وتناقش لجنة الإسكان والعقار التعديلات المقدمة من الأعضاء بشأن تعديل مشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة، وما يستجد من أعمال.