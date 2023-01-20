إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الكيان الصهيوني في الضفة الغربية

(قنا) – أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الكيان الصهيوني، اليوم، في الضفة الغربية.

فقد أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدا باستمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة 5 شبان بالرصاص، وعشرات بالاختناق.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال، أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي طولكرم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه شاب في العشرينات من عمره، قرب فتحة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي طولكرم، ومنعت الإسعاف من الاقتراب منه، واحتجزت 4 شبان كانوا برفقته.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا وقريوت جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرقا.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات شهدتها القرية عقب اقتحام المستوطنين.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق واعتقل شابان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ، في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.