دوليات

الأمين العام للناتو يحث دول الحلف على زيادة إمداد أوكرانيا بالسلاح 

منذ 5 ساعات
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(كونا) – حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الجمعة أعضاء الحلف على تسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا مشيرا الى أن روسيا لا تظهر حتى الآن أي مؤشر للسلام وتستعد لخوض حرب طويلة.

وأمام مجموعة الاتصال الدفاعي بشأن أوكرانيا في قاعدة (رامشتاين) الجوية بألمانيا قال ستولتنبرغ «كمعظم الحروب ستنتهي هذه الحرب على طاولة المفاوضات في الأرجح» بحسب بيان صحفي أصدره الناتو.

لكنه أضاف أن ما سيحدث في المفاوضات يرتبط مباشرة بما يحدث في ساحة المعركة «لذلك نحن بحاجة إلى تسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا».

ورحب ستولتنبرغ بالإعلانات التي أصدرتها دول أخرى في الناتو أخيرا منها ألمانيا وفرنسا وكندا والدنمارك وهولندا والسويد بشأن الدفاعات الجوية ومركبات المشاة القتالية والعربات المدرعة لأوكرانيا.

وأشاد باستعداد بريطانيا وفرنسا وبولندا لتسليم دبابات القتال الرئيسة والخفيفة ودعا باقي دول الناتو إلى فعل ذلك.

وشدد على أن دول مجموعة الاتصال تقدم «حزمة هائلة من القدرات القتالية» للدفاع عن النفس لأوكرانيا وأن المشاورات ستستمر.

وعلى هامش الاجتماع التقى ستولتنبرغ وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ووزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس.

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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