دول الخليج ترفع حيازتها من السندات الأميركية إلى 251 مليار دولار

ارتفعت استثمارات دول الخليج العربي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بقيمة 10.69 مليار دولار في نوفمبر الماضي مقارنة مع أكتوبر السابق له.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة، الخميس، أن قيمة استثمارات دول الخليج بسندات وأذون الخزانة ارتفعت إلى 250.98 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

وكانت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، قد بلغت 240.29 مليار دولار حتى أكتوبر 2022.

وأظهرت البيانات أن السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية، رفعت استثمارات إلى 121.4 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر، مقابل 120.7 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر.

في المرتبة الثانية جاءت الإمارات بإجمالي استثمارات بلغت 59.91 مليار دولار في نوفمبر، مقارنة بـ 53.9 مليار دولار في أكتوبر.

وحققت الكويت المركز الثالث لتبلغ استثماراتها 50.7 مليار دولار ارتفاعاً من 50.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وكذلك زادت قطر من حيازاتها في السندات الأميركية باستحواذها على 10.62 مليارات دولار حتى نوفمبر، وجميعها سندات طويلة الأجل مقارنة بـ 6.44 مليارات دولار في أكتوبر من العام الماضي.

بينما تراجعت عمان في حيازتها من السندات الأميركية خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى 6.87 مليارات دولار مقارنة بقيمة 6.95 مليارات دولار في أكتوبر، ولتكون بذلك صاحبة المركز الرابع خليجياً.

وتذيلت البحرين القائمة الخليجية باستثمارات في السندات الأمريكية قيمتها 1.48 مليار دولار في شهر نوفمبر مقارنة بـ 2 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

وما تعلنه وزارة الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.