روسيا: العلاقات مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها 

(كونا) – وصفت روسيا اليوم الجمعة العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها “في أدنى مستوياتها” مؤكدة أنه “لا توجد آفاق لتحسينها على المدى المنظور”.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف القول “العلاقات بين موسكو وواشنطن تردت الى أدنى مستوياتها خلال إدارة الرئيس (الأمريكي) الحالي جوزيف بايدن” مشيرا إلى انه “رغم بعض البدايات المشجعة إلا أن هذه العلاقات الثنائية تراجعت الى مستوى مترد للغاية”.

ودعا بيسكوف الى “مراعاة الهواجس الروسية من أجل إيقاف تدهور النزاع في أوكرانيا” لافتا الى ان الغرب رفض بشكل قاطع إجراء مفاوضات حول الضمانات الأمنية التي طالبت روسيا بها في نهاية عام 2021 .

واتهم فرنسا وألمانيا وأوكرانيا بأنها “تلاعبت طويلا” بمسألة تنفيذ اتفاقية مينسك الخاصة بالتسوية هناك مضيفا أن تلك الدول “تدفع الآن ثمن قيامها بخداع روسيا “.

واضاف أن النزاع في أوكرانيا يتصاعد نتيجة “تورط” حلف شمال الأطلسي (ناتو) فيه قائلا “إننا نلاحظ تورط حلف الناتو في هذا النزاع بشكل مباشر وغير مباشر”.

ووصف بيسكوف توقعات بعض الدول بإمكانية انتصار أوكرانيا في هذا النزاع بأنها “سوء تقدير دراماتيكي سوف يشعر الغرب بالندم حياله”.

وذكر ان روسيا تتابع “من كثب” محاولات الولايات المتحدة اقناع بعض الدول في أمريكا اللاتينية بتزويد اوكرانيا بالأسلحة الروسية التي لديها.

وأوضح بيسكوف ان صفقات الأسلحة الروسية مع الدول الاجنبية تكون عادة مشروطة بقيود قانونية والتزامات لا يمكن تجاوزها.

وكانت قائدة القيادة الجنوبية الأمريكية لورا ريتشاردسون اعلنت في وقت سابق أن واشنطن تحاول اقناع فنزويلا وكوبا ونيكارغوا بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الروسية مقابل حصولها على أسلحة امريكية بديلة.