دوليات

عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

منذ ساعتين
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(أ ش أ) – أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، أن نحو 75 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد، من مُختلف مُحافظات الضفة بما فيها القدس، وداخل أراضي العام 48. 

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من الوصول إلى المسجد.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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