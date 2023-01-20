معدلات التضخم في اليابان تصل لأعلى مستوياتها منذ 4 عقود في ديسمبر الماضي

(قنا) – أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في اليابان أن معدلات التضخم في البلاد في ديسمبر الماضي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 41 عاماً.

وذكرت الوزارة في بيانات أوردتها هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية اليوم أن مؤشر أسعار المستهلك الذي يستثني الأطعمة الطازجة ارتفع 4 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وذلك نتيجة زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام.

وأشارت إلى أن معدل التضخم في اليابان خلال عام 2022، ارتفع باستثناء الأطعمة الطازجة بنسبة 3ر2 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وكانت آخر مرة ارتفع فيها التضخم بهذه النسبة في عام 2014 عندما تم تطبيق زيادة في ضريبة الاستهلاك، وبخلاف ذلك، تمثل هذه النسبة أعلى زيادة منذ عام 1991 .