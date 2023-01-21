الشاهين لوزير المالية: هل تعتزم الكويت تقديم «تمويل إضافي» إلى مصر؟

وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد يسأل فيه تقديم الكويت «تمويل إضافي» إلى مصر خلال الفترة الجارية .

وجاء نص السؤال كما يلي:

«لما قد ورد في البيان الصحافي الرسمي عن «صندوق النقد الدولي» رقم 22/441 تشجيع وإتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها، ولما أنه قد كانت لحكومة الكويت قروض ومنح عديدة مقدمة لمصر، منها 3 مليارات دولار في الفترة من 1990 حتى 2020 من الجهات التابعة لوزير الخارجية فقط، حسبما ورد في إجابته على سؤال برلماني منشور في أغسطس 2020 .

ولما كان لحكومة الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، منها مليارين تاريخ استحقاقهما في سبتمبر 2022، ومليارين مستحقين في أبريل 2023، حسب المنشور صحافيا».

لذا أرجو إفادتي وتزويدي بما يلي:

1- هل تعتزم الكويت تقديم «تمويل إضافي» لمصر خلال الفترة الجارية؟ خاصة بظل «ضغوط» صندوق النقد الدولي وغيره بهذا الاتجاه، وتوجهات مجلس الأمة الواضحة في شأن توطين الاستثمارات العامة وخلق فرص وظيفية واقتصادية داخل الوطن العزيز.

2- ما إجمالي وتفصيل الودائع الكويتية الحكومية في مصر؟ وما تواريخ استحقاقها؟ وما هو العوائد التي تم تحصيلها فعليا وتحويلها لخارج مصر من هذه العوائد طوال سنوات الإيداع؟ وما هي توجهات وزارة المالية والجهات التابعة في شأن التصرف بهذه الودائع المليارية؟