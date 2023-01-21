«بلومبيرغ»: الاقتصاد الأميركي سينكمش في الربعين المقبلين

• المحللون يرجحون حدوث ركود بنسبة 65% خلال العام المقبل

• توقعات بارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من 5% بحلول نهاية 2023

يتوقع المحللون حالياً أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة على مدى ربعين متتاليين في منتصف هذا العام، حيث إن الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة من قبل “الاحتياطي الفيدرالي” تتدفق على نطاق أوسع عبر الاقتصاد.

وفقاً لمسح أجرته “بلومبيرغ” على 73 اقتصادياً تم إجراؤه في الفترة من 13 إلى 18 يناير، من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، و0.3% في الربع الثالث مع ركود الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع الاستثمار في الأعمال، وضعف الإنتاج الصناعي.

وقدّر المحللون احتمال حدوث ركود خلال العام المقبل بنسبة 65%.

ويقول جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في “آي إن جي غروب” (ING): “تتصاعد المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة… في ظل اتخاذ المزيد من الشركات موقفاً دفاعياً… نتوقع تقليص خطط التوظيف والاستثمار بشكل حاد”.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يرتفع معدل البطالة من أدنى مستوى له في خمسة عقود عند 3.5% إلى ما يقرب من 5% بحلول نهاية العام، حيث تقوم الشركات بتخفيض عدد الموظفين للسيطرة على التكاليف. ومن المتوقع أن تنخفض الوظائف بمقدار 45 ألف وظيفة شهرياً في المتوسط في الربع الثاني، ثم بمقدار 104 ألف في الإطار الزمني من يوليو إلى سبتمبر.

وقد يمثل ذلك تحولاً كبيراً بالنسبة لسوق العمل التي أظهرت حتى الآن القليل من علامات الضعف، إذ أضاف أرباب العمل ما يقرب من ربع مليون وظيفة في ديسمبر، ولا تزال طلبات الحصول على التأمين ضد البطالة عند مستويات تاريخية من ناحية انخفاضها.

وتساعد سوق العمل المرنة في تفسير سبب مراهنة بعض الاقتصاديين على أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على تجنب الركود.

ولا يزال من المتوقع أن تنمو الأجور بوتيرة قوية خلال معظم هذا العام، وفقاً لمسح “بلومبيرغ”.

ورغم أن الاقتصاديين قاموا بتعديل توقعاتهم لـ”مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي” -المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي- ولـ”مؤشر أسعار المستهلكين”، إلا أنه من المتوقع أن يكون التضخم في نهاية العام أعلى بكثير من هدف “الاحتياطي الفيدرالي” البالغ 2%.

في حين أن ضغوط الأسعار تهدأ بشكل ملحوظ هذا العام، إلا أنه من المتوقع أن يُبقي “الاحتياطي الفيدرالي” سعر الفائدة القياسي مرتفعاً لبعض الوقت. ويرى الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع أن أسعار الفائدة الفيدرالية ستكون في نطاق 4.75% إلى 5% حتى نهاية العام.

ولم تتغير تقديرات ما يُسمّى بمؤشر مؤشر أسعار “الإنفاق الاستهلاكي الشخصي” الأساسي -الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة- إلا بشكل طفيف عن مسح الشهر السابق. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 2.5% على أساس سنوي بحلول منتصف عام 2024.