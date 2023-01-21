تغريم رئيس وزراء بريطانيا بسبب عدم ارتداء حزام الأمان 

فرضت الشرطة البريطانية، غرامة على رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك لركوبه سيارة دون ارتداء حزام الأمان أثناء تصوير مقطع مصور لوسائل التواصل الاجتماعي، وهي ضربة محرجة محتملة في وقت يحاول فيه إنعاش مصير حزبه.

والخميس، اعتذر سوناك لشعبه بعد انتشار مقطع -صوّره لحسابه الخاص على إنستغرام- يظهر فيه متحدثًا أمام الكاميرا بالمقعد الخلفي لسيارته أثناء سفره في شمال إنجلترا من دون ارتداء حزام الأمان.

وعقب انتشار المقطع، علّق المتحدث باسم الحكومة البريطانية “كان ذلك خطأ بسيطا في تقدير الأمر.

ونزع رئيس الوزراء حزام الأمان لتصوير مقطع قصير، وهو يعترف تمامًا بأن هذا كان خطأ ويعتذر”.

في السياق، بدأت شرطة لانكشاير (شمال إنجلترا) التحقيق بخصوص مخالفة رئيس الوزراء لقوانين السير، مؤكدة أنها أصدرت إخطارًا بتوقيع غرامة بحق سوناك.

وهذه هي العقوبة الثانية التي تلقاها سوناك من الشرطة بعد أن اكتشفت، العام الماضي، أنه انتهك قواعد إغلاق كوفيد-19 إلى جانب رئيس الوزراء حين ذاك بوريس جونسون.

وتمثل الغرامة تحديًا جديدًا بالنسبة إلى سوناك (42 عامًا) وحزب المحافظين الذي يتأخر عن منافسه حزب العمال المعارض وبفارق كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة، في يناير 2025، على أقصى تقدير.

وغرامة عدم ارتداء حزام الأمان في القانون البريطاني قد تصل إلى 500 جنيه إسترليني، وبهذا يصبح سوناك ثاني رئيس وزراء -بعد جونسون- يُغرّم بهذه الطريقة.