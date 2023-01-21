مصر.. إخلاء سبيل رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مريم صفوان ثابت، ابنة رجل الأعمال المصري صفوان ثابت أعلنت عن الإفراج عن والدها وشقيقها سيف.

وكانت النيابة المصرية وجهت اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآت هما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات.

صفوان ثابت هو مهندس وشغل منصب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وصاحب شركة جهينة للصناعات الغذائية

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع الأمن الوطني تمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط “تنظيم الإخوان” من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية

وقالت الداخلية المصرية إن المعلومات أشارت إلى اضطلاع الإخواني، يحيي مهران عثمان كمال الدين، بدور بارز فى المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادى الإخواني المحبوس، صفوان ثابت

وذكرت الوزارة أن صفوان ثابت رئيس شركة جهينة كلف يحيي مهران باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية للتحايل على إجراءات التحفظ المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية للتنظيم