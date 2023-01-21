نيودلهي: الرئيس المصري ضيف شرف في احتفال الهند بيوم الجمهورية

(كونا) – أعلنت نيودلهي اليوم السبت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيكون ضيف شرف في احتفال الهند بيوم للجمهورية الذي يصادف 26 يناير الجاري.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان أن السيسي سيقوم بزيارة إلى الهند في الفترة من ال24 وحتى ال26 يناير الجاري تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

واضاف البيان ان وفدا رفيع يضم خمسة من كبار الوزراء سيرافقون الرئيس المصري في زيارته المرتقبة التي وصفها بأنها ستساهم في تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس المصري كضيف رئيسي في مراسم يوم الجمهورية للمرة الأولى تأتي أيضا بالتزامن مع احتفال البلدين بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ولفت إلى أن فرقة عسكرية من الجيش المصري ستشارك في عرض يوم الجمهورية كما تمت دعوة مصر “كبلد ضيف” خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين (جي.20).

وأوضح أنه من المقرر ان يعقد السيسي اجتماعا ثنائيا ومحادثات على مستوى الوفود مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

ووصف العلاقات بين الهند ومصر بأنها ودية وأنها تتميز بالروابط الحضارية والثقافية والاقتصادية والروابط العميقة بين الشعبين.

وأضاف أن العلاقات متعددة الأوجه بين البلدين تستند على القيم الثقافية المشتركة والالتزام بتعزيز النمو الاقتصادي والتعاون في مجالات الدفاع والأمن والتقارب حول القضايا الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن التجارة الثنائية بين الهند ومصر بلغت 26ر7 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022 فيما استثمرت أكثر من 50 شركة هندية حوالي 15ر3 مليار دولار في قطاعات مختلفة في مصر بما فيها المواد الكيميائية والطاقة والمنسوجات والملابس والأعمال الزراعية والتجزئة وغيرها.

وكان السيسي قد زار الهند في أكتوبر 2015 للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى الهند وأفريقيا وفي سبتمبر 2016 في زيارة رسمية.