البنك الدولي: استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في 2023 و2024

توقع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الأحد، استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في عامي 2023 و2024.

وقال مالباس في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» البريطانية: هذا تباطؤ طويل الأجل، إنها ليست الدورة الاقتصادية التي اعتدنا عليها في الماضي، ويرجع ذلك إلى استمرار التضخم ونقص الاستثمارات الجديدة.

وأضاف «من الصعب توقع حدوث انتعاش قوي للاقتصاد العالمي في العامين المقبلين»، مشددا على أهمية بناء سياسة اقتصادية سليمة للدول التي تضطر إلى خفض إنفاقها وتحديد الأولويات بشكل صحيح، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.