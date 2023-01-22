«الغارديان»: اختطاف عشرات الأطفال من طالبي اللجوء في بريطانيا

اختفى عشرات الأطفال من طالبي اللجوء في بريطانيا بظروف غامضة، وسط أنباء عن اختطافهم من قِبل عصابات إجرامية، وفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم اختطاف الأطفال من فندق تديره وزارة الداخلية بمدينة برايتون بإقليم ساسكس، في نمط يبدو أنه يتكرر عبر الساحل الجنوبي للمملكة.

وأشارت إلى أن بعض المبلغين عن تلك الحالات، قالوا إن الأطفال اختُطفوا من الشارع خارج الفندق، ووضعهم في سيارات، ولم يتم العثور على أغلبهم حتى الآن.

وبينّت الصحيفة البريطانية أن وزارة الداخلية البريطانية قد تم تحذيرها مراراً وتكراراً من أن الأطفال طالبي اللجوء، الذين وصلوا مؤخراً إلى المملكة المتحدة بدون آباء أو مقدمي رعاية، سيكونون مستهدفين من قِبل الشبكات الإجرامية.

وبحسب الصحيفة فإنه خلال الـ18 شهراً الماضية، عاش نحو 600 طفل من طالبي اللجوء غير مصحوبين بذويهم في الفندق في بريطانيا، وتم الإبلاغ عن اختفاء 136 منهم، ولا يزال أكثر من نصف هؤلاء، في عداد المفقودين.