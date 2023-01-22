بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 20.35 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 20.35 نقطة ليبلغ مستوى 7277.26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.28 في المئة.

وتم تداول 232 مليون سهم عبر 10037 صفقة نقدية بقيمة 53.7 مليون دينار «نحو 162.7 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 42.6 نقطة ليبلغ مستوى 5664.06 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.76 في المئة من خلال تداول 138.7 مليون سهم عبر 5014 صفقة نقدية بقيمة 16.3 مليون دينار «نحو 49.3 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 12.8 نقطة ليبلغ مستوى 8070.64 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.16 في المئة من خلال تداول 93.2 مليون سهم عبر 5023 صفقة بقيمة 37.4 مليون دينار «نحو 133.3 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 21.6 نقطة ليبلغ مستوى 5713.33 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.39 في المئة من خلال تداول 90.9 مليون سهم عبر 2445 صفقة نقدية بقيمة 9.3 مليون دينار «نحو 28.17 مليون دولار».

وكانت شركات «صلبوخ» و«بتروجلف» و«انجازات» و«معادن» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«إس تي سي» و«أجيليتي» و«الدولي» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «سنرجي» و«الإماراتية» و«حيات كوم» و«المصالح ع» الأكثر انخفاضاً.