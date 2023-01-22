تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار

تراجعت العملة الإيرانية، أمس السبت، إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار.

وجرى تداول الدولار في السوق السوداء بما يصل إلى 447 ألف ريال، مقارنة بنحو 430 ألف في اليوم السابق، وفقاً لـ «الجزيرة.نت».

ويعزى هذا التراجع إلى عوامل من بينها التوقعات بعقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي على الحرس الثوري الإيراني أو بعض أعضائه.

ويناقش الاتحاد الأوروبي جولة رابعة من العقوبات على إيران.

وقالت مصادر دبلوماسية – وفق رويترز – إن أعضاء من الحرس الثوري سيضافون إلى قائمة عقوبات التكتل الأسبوع المقبل.

يُشار إلى أن الريال الإيراني فقد نحو 29% من قيمته منذ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.