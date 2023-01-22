د. وليد الطبطبائي يتساءل عن صحة الرواتب الاستثنائية التي قررتها الحكومة لنفسها

• ما هو موقف الوزراء النواب بدر الملا وعمار العجمي من هذه الزيادة

• عدم صعود الشيتان للمنصة للرد على الاستجواب أمر غير مفهوم

تساءل النائب السابق د. وليد الطبطبائي، عن موقف الوزراء النواب بدر الملا وعمار العجمي من المعاشات الاستثنائية للوزراء.

وقال الطبطبائي عبر حسابه على موقع التواصل «تويتر»: «الآن ماعرفنا المعاشات الاستثنائية التي قررتها الحكومة لنفسها (٦ آلاف دينار إضافي) صحيحة أم لا»؟!

وأكد أن عدم صعود براك الشيتان للمنصة للرد على الاستجواب المقدم له أمر غير مفهوم!! الناس بحاجة إلى معرفة الحقيقة.