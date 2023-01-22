دوليات

رئيس وزراء السويد يدين حرق القرآن الكريم: عمل مشين للغاية

منذ 5 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

أدان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون حرق سياسي يميني نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وكتب كريسترسون تغريدة اليوم الأحد، قال فيها «حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، ولكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون ملائماً».

وأضاف «حرق كتب تمثل قدسية للكثيرين عمل مشين للغاية. وأريد أن أعرب عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة بسبب ما حدث في ستوكهولم».

وكان راسموس بالودان، زعيم حزب «الخط المتشدد» اليميني المتطرف في الدنمارك، قد حصل على تصريح بحرق نسخة من المصحف الشريف أمس السبت أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

منذ 5 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

بوتين: تكتيك شن حرب عابرة وسريعة ضد روسيا.. لم ينجح

سبتمبر 13, 2022

الاتحاد الأوروبي يوصي بعدم فرض أي قيود على السفر بسبب كوفيد19

ديسمبر 13, 2022

الكويت تجدد موقفها الثابت بشأن محورية القضية الفلسطينية عربياً وإسلامياً

نوفمبر 11, 2022

 وفاة مفاجئة لوزير خارجية الغابون قبيل اجتماع للحكومة

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى