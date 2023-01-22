دوليات

مقتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار جماعي بولاية كاليفورنيا

منذ 4 ساعات
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(كونا) – ذكرت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد أن نحو عشرة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة آخرون في إطلاق نار جماعي في «مونتيري بارك» بمقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.
وقال الشرطي بمقاطعة لوس انجلوس اندرو ماير في مؤتمر صحفي إن الحادث وقع داخل قاعة للرقص عقب احتفال بمناسبة السنة القمرية الجديدة مشيرا إلى أن أفراد إدارة إطفاء مونتيري بارك هرعوا إلى المكان وعالجوا الجرحى لكن 10 من الضحايا أعلنت وفاتهم في مكان الحادث.
وأضاف أن المشتبه به فر من مكان الحادث ولا يزال طليقا.. نعمل مع مكتب خدمات الطوارئ التابع لحاكم ولاية كاليفورنيا ومكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس والعديد من وكالات تطبيق القانون الأخرى.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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