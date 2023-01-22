موسكو: إمدادات الأسلحة الهجومية إلى كييف ستؤدي إلى كارثة عالمية

حذر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، من أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو لشن هجمات على روسيا ستؤدي إلى استخدام أسلحة أكثر قوة كرد فعل من جانب روسيا.

وقال فولودين، في منشور على تطبيق «تلغرام»، إن «إمدادات الأسلحة الهجومية للنظام في كييف ستؤدي إلى كارثة عالمية»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف فولودين: «إذا أرسلت واشنطن ودول الناتو أسلحة تستخدم لشن هجمات على المدن المسالمة أو محاولات لاحتلال أراضينا، فسيؤدي ذلك إلى استخدام أسلحة أقوى كرد فعل من جانب روسيا»، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وانتقد فولودين حجج الدول الأخرى التي تقول إن «القوى النووية لم تستخدم أبداً أسلحة الدمار الشامل في النزاعات المحلية». وأوضح أن «تلك القوى لم تواجه أبداً وضعاً يكون فيه أمن مواطنيها أو سلامة أراضيها على المحك».

ودعا رئيس مجلس الدوما أعضاء الكونغرس الأميركي والبرلمان الألماني والجمعية الوطنية الفرنسية وغيرهم من البرلمانيين الأوروبيين إلى إدراك مسؤوليتهم تجاه البشرية. وقال فولودين: «تدفع واشنطن وبروكسل، بموجب قراراتهما، العالم إلى حرب كارثية وإلى عمليات عسكرية ستكون مختلفة تماماً عما رأوه حتى الآن». وخلص فولودين إلى أنه «بالنظر إلى التفوق التكنولوجي للأسلحة الروسية، يجب على السياسيين في الغرب الذين يتخذون مثل هذه القرارات أن يدركوا أن هذا قد يؤدي إلى كارثة عالمية من شأنها أن تمحو بلدانهم».

وتعهد حلفاء غربيون بتقديم أسلحة بمليارات الدولارات لأوكرانيا الأسبوع الماضي، إلا أنهم أخفقوا في إقناع ألمانيا بسحب حق الاعتراض على إمدادها بدبابات «ليوبارد» القتالية ألمانية الصنع، الموجودة لدى مجموعة من دول حلف الناتو فيما يتطلب نقلها إلى أوكرانيا موافقة من برلين.