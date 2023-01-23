دوليات

الاتحاد الأوروبي ينتقد قيام متطرف بإحراق نسخة من القرآن

منذ 4 ساعات
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(كونا) – انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين قيام متطرف سويدي – دنماركي بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في العاصمة ستوكهولم أمس الاول السبت.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان يوهانس باركه في مؤتمر صحفي في بروكسل ردا على سؤال لـ«كونا» حول الحادثة «نحن على دراية بالحادث وبردة فعل السلطات السويدية أيضاً»، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات لا تتوافق مع القيم التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي.
وذكر «قلنا سابقاً إن العنصرية وكراهية الأجانب والكراهية على أساس العرق والدين واللون لا مكان لها في الاتحاد الأوروبي».
وأوضح باركه أن السلطات السويدية تحتاج إلى النظر في هذه الحادثة ويتعين عليها الآن اتخاذ إجراء بشأنها إذا كان ذلك مناسباً.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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