«البيتكوين» تقلّص مكاسبها بعد تجاوز 23 ألف دولار

ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات الإثنين، لكن البيتكوين قلصت مكاسبها بعد تجاوز مستوى 23 ألف دولار.

وصعدت البيتكوين بنسبة 1.78% عند 22849 دولارًا، في تمام الساعة 02:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات «كوين باس»، بعدما تجاوزت في وقت سابق مستوى 23 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس.

كما ارتفعت أيضًا كل من الإيثريوم 1.29% إلى 1635.99 دولار، والريبل 5.03% عند 42.04 سنت.

لتواصل العملات المشفرة مكاسبها بعدما ارتفعت البيتكوين بحوالي 12% في الأسبوع الماضي، وتعد مرتفعة بما يقرب من 37% هذا العام رغم الرياح المعاكسة التي تشهدها الصناعة وأحدثها هو تقدم قرض العملات المشفرة «جينسيس» بطلب للحماية من الإفلاس.