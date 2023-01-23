السيسي: تدعيم وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

(كونا) – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين الاهمية التي توليها بلاده لتدعيم وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة لا سيما على الصعيد الامني والاستخباراتي ودعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الاوسط في ضوء ما يشهده من تحديات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية ويليام بيرنز بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

وأضاف المتحدث ان السيسي اكد متانة العلاقات المصرية الامريكية فيما نقل بيرنز الى الرئيس السيسي تحيات الرئيس الامريكي جو بايدن وتأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية.

وأشار بيرنز وفق البيان الى تطلع واشنطن خلال الفترة المقبلة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر التي تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الاوسط ودعامة الامن والاستقرار به لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية واقليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد كذلك التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.