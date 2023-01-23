دوليات

بريطانيا تلغي عشرات الرحلات في مطار هيثرو بسبب «الضباب المتجمد»

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية إلغاء أكثر من 80 رحلة من مطار (هيثرو) غربي لندن اليوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت الشركة في بيان ان انخفاض درجات الحرارة وانتشار ظاهرة الضباب المتجمد دفعا سلطات الطيران المدني الى فرض حظر جزئي لتخفيف حركة الطيران بهدف تسهيل مهمة المراقبة وإدارة الرحلات الجوية.

وأوضحت ان ذلك دفعها الى خفض عدد الرحلات المقررة اليوم بنسبة 15 في المئة داعية المسافرين الى ضرورة التأكد من مواعيد رحلاتهم قبل التوجه الى المطار.

وكان مكتب الأحوال الجوية قد أصدر امس الأحد تحذيرا متوسط المستوى من وقوع مشكلات في النقل العام قد تنجم عن انخفاض قياسي لدرجات الحرارة التي وصلت في بعض المناطق صباح اليوم الى ست درجات تحت الصفر.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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