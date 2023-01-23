بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 85.5 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 85.5 نقطة ليبلغ مستوى 7362.77 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.18 في المئة.

وتم تداول 279.18 مليون سهم عبر 13769 صفقة نقدية بقيمة 80.3 مليون دينار «نحو 243.3 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 24.8 نقطة ليبلغ مستوى 5688.91 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.44 في المئة من خلال تداول 145.3 مليون سهم عبر 6051 صفقة نقدية بقيمة 23.19 مليون دينار «نحو 70.2 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 109.9 نقطة ليبلغ مستوى 8180.57 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.36 في المئة من خلال تداول 133.8 مليون سهم عبر 7718 صفقة بقيمة 57.19 مليون دينار «نحو 173.2 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 23.7 نقطة ليبلغ مستوى 5737.09 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.42 في المئة من خلال تداول 117.6 مليون سهم عبر 3553 صفقة نقدية بقيمة 14 مليون دينار «نحو 42.4 مليون دولار».

وكانت شركات «الإماراتية» و«عربي قابضة» و«حيات كوم» و«بيترولية» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«إس تي سي» و«الدولي» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «مراكز» و«تنظيف» و«معادن» و«المساكن» الأكثر انخفاضا.