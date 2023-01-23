مجلس الأمة

صالح عاشور: على الحكومة حضور الجلسات حتى قبول الاستقالة

منذ 5 ساعات
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• على النواب الوزراء كسر القاعدة وحضور جلسة الغد إذا كنا دولة مؤسسات

أكد النائب صالح عاشور أن استقالة الحكومة بسبب عدم قدرتها على المواجهة هذا شأنها ولكن لحين قبولها عليها أن تحضر جلسات مجلس الأمة وعدم تعطيل مصالح البلاد والعباد وخاصة جلسة الغد لأهميتها وعلى النواب الوزراء كسر القاعدة وحضور جلسة الغد إذا كنا دولة مؤسسات دستورية وليس دولة مشيخة.

الجدير بالذكر أن الحكومة رفعت استقالتها إلى القيادة السياسية عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف .

وتأتي استقالة الحكومة على خلفية الأزمة الحالية مع مجلس الأمة حول بعض القوانين الشعبوية، وعلى رأسها مشروع قانون شراء القروض إلى جانب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية  ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة قد انسحبت من جلسة مجلس الأمة في تاريخ 10 يناير الجاري اعتراضاً على مناقشة تقرير اللجنة المالية حول  شراء القروض ، فيما صرح بعض النواب بإمكانية سحب مشروع قانون القروض مقابل تعهد الحكومة بزيادة الرواتب وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ، وهو ما رفضته الحكومة .

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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