فلسطينيون يعتصمون بقرية الخان الأحمر رفضاً لمخطط الاحتلال بهدمها وتهجير سكانها

(كونا) – اعتصم مئات الفلسطينيين اليوم الاثنين داخل قرية الخان الأحمر البدوية شرق مدينة القدس رفضا لمخطط الاحتلال الاسرائيلي الذي يدفع وزراء متطرفون في الائتلاف الحكومي الحالي باتجاه تنفيذه وهدم التجمع البدوي وتهجير سكانه.

ورفع المشاركون وتقدمهم عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلام فلسطين ولوحات كتب عليها شعارات رافضة للمخطط الإسرائيلي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد في مؤتمر صحفي ان الاحتلال يسعى عبر مخططاته الى محاصرة مدينة القدس من خلال الاستيطان والبؤر الاستيطانية وإزالة التجمعات الفلسطينية.

وشدد على ان المقاومة الشعبية الفلسطينية جزء أساسي من أساليب النضال التي اختارها الشعب الفلسطيني عبر قرن من الزمن وواجه بها الأطماع الصهيونية والبريطانية.