دوليات

واشنطن تصدر عقوبات على 10 إيرانيين وكيان مرتبط بالحرس الثوري 

منذ 6 ساعات
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(كونا) – أعلنت واشنطن اليوم الإثنين فرض عقوبات على 10 أشخاص وكيان مرتبط بالحرس الثوري الإيراني تتهمهم بالضلوع في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ايران.
وقال وزير الخارجية الأمريكي في بيان ان إجراءات واشنطن الجديدة اتخذت بالتزامن مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ونوه بأن حزمة العقوبات الجديدة هي الجولة التاسعة من التصنيفات التي تستهدف الجهات المسؤولة عن قمع المتظاهرين السلميين منذ بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2022.
وأوضح بلينكن إن اتخاذ إجراءات اليوم تم بموجب السلطات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل مسؤولين في حكومة إيران أو شخص يتصرف نيابة عن حكومة إيران.

منذ 6 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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