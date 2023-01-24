أردوغان يردُّ عملياً على السويد: لن ندعم انضمامها لـ «الناتو»

أرجأت تركيا لأجل غير مسمى اجتماعاً مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، على ما أفادت وسائل إعلام تركية رسمية الثلاثاء.

وذكرت تقارير صحافية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات كان من المقرر إجراؤها مطلع فبراير، بحسب فرانس برس.

وتأتي هذه التطورات بعد إحراق اليميني المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان نسخة من القرآن في تظاهرة منفردة أذنت بها الشرطة ظهر السبت أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم.

والاثنين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السويد المرشحة لعضوية الناتو، لم يعد بإمكانها الاعتماد على دعم أنقرة.

ووفقاً لقواعد الحلف يجب على جميع الأعضاء الموافقة على انضمام الأعضاء الجدد.

فيما لم تعط تركيا والمجر بعد الضوء الأخضر للسويد وفنلندا.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء السويدي، عن رغبة بلاده في العودة للحوار مع تركيا بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».