أسعار العقارات في قطر ترتفع 5.4% في 2022.. بدعم من المونديال

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر خلال الرابع الرابع من عام 2022 بنسبة 5.4% على أساس سنوي، وبنسبة 4.65% على أساس ربعي، بدعم من استضافة قطر للمونديال.

وسجل مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي بنهاية العام الماضي 223.4 نقطة مستعيداً مستويات ديسمبر 2019.

ويعزى ارتفاع القيم الايجارية في قطر العام الماضي إلى نمو الطلب على الوحدات السكنية والتجارية لتلبية الزيادة السكنية والنمو الاقتصادي، وإلى ظرفية استضافة قطر لنحو مليون زائر خلال المونديال.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي بنهاية عام 2022 فقد سجلت القروض العقارية في قطر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 185 مليار ريال، ما يمثل 20% من إجمالي قروض القطاع الخاص.