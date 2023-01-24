إنفوجراف | 8 شركات كويتية ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية في 2022

كشفت «فوربس» الشرق الأوسط عن قائمة «أقوى 100 شركة عائلية عربية 2022»، وبلغ عدد الشركات الكويتية في القائمة 8 شركات.

وصنفت «فوربس» الشركات العائلية وفقاً للآتي:

– حجم استثماراتها، بما في ذلك قيمة الملكية في الشركات المدرجة في أسواق المال، وقيمة الأصول في قطاعات العقارات والضيافة، وإيراداتها من الأصول الأخرى متى كانت متاحة.

– عدد الموظفين.

– مدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات والامتداد الجغرافي.

– أداء القطاعات التي تعمل فيها الشركة.

– عمر الشركة وإرثها.

وفيما يلي الـ 8 شركات العائلية الكويتية التي تضمنتها القائمة ضمن أقوى 100 شركة عربية لعام 2021:

1. مجموعة الشايع

القطاع: التجزئة

تاريخ التأسيس: 1890

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي: محمد الشايع

تملك المجموعة وتدير أكثر من 4 آلاف متجر ومقهى ومطعم ووجهة ترفيهية، بالإضافة إلى أكثر من 100 موقع وتطبيق للتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا. وتوظف المجموعة أكثر من 50 ألف شخص. في عام 2021، افتتحت المجموعة 350 متجرًا جديدًا، وتدير علامات تجارية مثل (Starbucks) و(H&M) و(Mothercare) و(Debenhams) و(American Eagle Outfitters). في حين تملك العائلة 34.1% من شركة المباني بقيمة تبلغ 1.1 مليار دولار في أغسطس 2022. وفي مارس 2022، وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) لتحقيق التنمية المستدامة.

2. صناعات الغانم

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1932

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي: قتيبة يوسف الغانم

أسس يوسف الغانم صناعات الغانم عام 1932. واليوم، توظف أكثر من 14 ألف شخص. وتضم محفظة المجموعة أكثر من 30 شركة و300 علامة تجارية عالمية في قطاعات السيارات والهندسة والأغذية والمشروبات والصناعة والتوزيع والتمويل والنقل والخدمات اللوجستية والسفر والسياحة. كما تملك صناعات الغانم أيضًا كلاً من: صفاة هوم وX-cite للإلكترونيات، وتبيع سيارات جنرال موتورز وفورد في الكويت. في نوفمبر/ تشرين الثاني2021، رفعت الشركة من القدرة التصنيعية لأنظمة بناء كيربي في الهند، من 200 ألف طن متري إلى 300 ألف طن متري سنويًا.

3. مراد يوسف بهبهاني

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1935

رئيس مجلس الإدارة: علي مراد بهبهاني

أسست المجموعة في الأصل كموزع معتمد لساعات أوميغا. وتمثل اليوم أكثر من 100 علامة تجارية عالمية في الكويت، بما في ذلك (Volkswagen) و(Porsche) و(Samsonite) و(Cartier). تملك المجموعة 8 صالات عرض لعلامات تجارية عدة، و13 بوتيكًا في الكويت. ومنذ أغسطس 2022، تملك العائلة 5.5% من بنك الخليج بقيمة 193.4 مليون دولار، و37.9% من البنك الأهلي الكويتي بقيمة 752.8 مليون دولار، و16.6% من عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان بقيمة 78 مليون دولار.

4. مجموعة الملا

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1938

رئيس مجلس الإدارة: نجيب الملا

أسس عبدالله صالح مجموعة الملا عام 1938، والتي يعمل لديها اليوم أكثر من 15 ألف شخص. وتعمل من خلال 40 شركة تابعة، كما تمثل أكثر من 200 علامة تجارية في قطاعات السيارات والهندسة والمنتجات الصناعية وأتمتة المكاتب والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم. وتعد المجموعة أيضاً أحد أكبر موزعي السيارات، كما أنها شركة هندسية متعددة التخصصات وشركة صرافة وشركة تمويل غير مصرفية في الكويت. ومن بين علاماتها التجارية مرسيدس بنز وميتسوبيشي ودودج وجيب وفيات وأكورا وكونيكا مينولتا وبرينكس.

5. مجموعة الساير القابضة

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1954

رئيس مجلس الإدارة: فيصل بدر الساير

أسست عائلة الساير أعمالها في قطاع المواد الغذائية في ثلاثينات القرن الماضي. وبعد اكتشاف النفط في الكويت، حولت العائلة تركيزها، حيث انشأت مجموعة الساير القابضة في عام 1954. ثم بعد مرور عام واحد، أصبحت ثاني ممثل لعلامة تويوتا في العالم العربي. اليوم، تغطي المجموعة قطاعات متعددة، بما في ذلك المعدات الثقيلة، والنقل، والمعدات الصناعية، والمركبات والأدوات الخاصة، والتمويل والاستثمار والعقارات، والتأمين والتكنولوجيا. وتملك المجموعة أكثر من %10 من بنك وربة، بقيمة 159.2 مليون دولار في أغسطس 2022.

6. BoodaiCorp

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1954

رئيس مجلس الإدارة: جاسم بودي

أُسست (BoodaiCorp) بوصفها شركة تجارية تعمل في تزويد المعدات للشركات بقطاع النفط في الكويت. ويعمل لدى المجموعة اليوم 7 آلاف شخص، وتقدم خدماتها لأكثر من 15 مليون عميل. فيما تشمل أعمالها قطاعات مثل: التجارة والإعلام والنقل العام، والطيران التجاري وخدمات الطيران، والخدمات اللوجستية والهندسة والإنشاءات. لدى المجموعة استثمارات في قناة الراي الفضائية في الكويت، بالإضافة إلى (سيتي باص)، وشركة أطلس التجارية، وشركة إسمنت الهلال، وطيران الجزيرة التي تملك المجموعة فيها حصة تبلغ 54.4%.

7. بوخمسين القابضة

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1957

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة : جواد أحمد بوخمسين

أسست مجموعة بوخمسين القابضة تحت اسم مؤسسة جواد بوخمسين التجارية، لتعمل في مجال التجارة والعقارات والبناء. ثم توسعت لاحقًا لتشمل التمويل والمصارف والضيافة والسفر والسياحة، والإنتاج الصناعي والإعلام والاتصالات والهندسة المدنية. وفي قطاع الإعلام، تعد المجموعة المساهم الأساسي في شركة الكويتية للكيبل التلفزيوني، وتملك مجموعة البركة الإعلامية. أما في القطاع المصرفي، فشاركت بوخمسين في تأسيس بنك الكويت الدولي، وتملك 35.87% من أسهمه، تقدر بقيمة 294.7 مليون دولار، حسب بيانات أغسطس 2022. كما تملك 48.24% من الشركة العربية العقارية و61.12% من شركة وربة للتأمين. ولدى المجموعة أيضاً أسهم في البنك المصري الخليجي وبنك قطر الأول.

8. مجموعة معرفي

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1919

رئيس مجلس الإدارة: عبد الإله محمد رفيع معرفي

أسس المجموعة محمد رفيع حسين معرفي، وتوسعت منذ إنشائها لتعمل في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الضيافة والعقارات والصناعة والأنظمة السمعية والبصرية وأنظمة الطاقة ومراكز البيانات. ولدى المجموعة 30 شركة تابعة، وأكثر من 300 علامة تجارية، كما توظف أكثر من 1500 شخص. وتشمل الشركات التابعة لها: شركة الأولى للفنادق، و(Radisson Blue Hotel Kuwait) وفندق الواحة، وشركة كابيتال الكويت العقارية، والشركة الأولى القابضة، وشركة وارة للإنشاءات ومجموعة الرياض. في فبراير 2022، نظمت مجموعة معرفي حملة تطوعية لإزالة النفايات المطمورة على طول الشاطئ، تحت اسم (إحياء شاطئ عشيرج) بالتعاون مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.