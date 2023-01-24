البنك الأهلي وبنك مصر: وقف شهادات الـ25% نهاية الشهر الجاري

كشف مسؤولو البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن عزم البنكان وقف إصدار الشهادات مرتفعة العائد بنهاية الشهر الجاري، وفقاً لـ«CNBC عربية».

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي إن البنك يعتزم وقف إصدار شهادات ذات العائد 25% 22.5% بعد أن حققت الهدف منها.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح أن حصيلة البنك من الشهادات مرتفعة العائد بلغت 260 مليار جنيه وأن البنك سيوقف إصدار هذه الشهادات قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف بأن الشهادات التي تم طرحها لمدة عام بعائد 25% يصرف بنهاية المدة و 22.5% يصرف شهريا جذبت نحو 62 ألف عميل جديد إلى البنك منذ أن تم إصدارها مطلع العام الجاري.