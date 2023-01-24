مجلس الأمة

الحميدي السبيعي: الحكومة المستقيلة بدأت فترتها واختتمتها بانتهاك دستوري 

منذ ساعتين
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• رفضت حضور جلسات القوانين والاستجوابات وطلباتها تعجيزية.. فمن الطبيعي ألا تصمد

أكد النائب السابق الحميدي السبيعي أن الحكومة المستقيلة ابتدأت فترتها بانتهاك دستوري لم يسبق له مثيل تمثل بعدم حضور جلسة افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر.

وقال السبيعي عبر حسابه على موقع «تويتر»: «حكومة الـ 99 يوماً ابتدأت بإنتهاك دستوري لم يسبق له مثيل تمثل بعدم حضور جلسة الإفتتاح وانتهت بإنتهاك دستوري أخير بعدم حضور جلسة القوانين والإستجوابات وما بينهم حدث ولا حرج من مرسوم يصدر ثم يسحب وطلباتها التعجيزية الثلاث: لاأسئلة، لا قوانين، لا استجوابات ! فطبيعي أن لاتصمد أكثر!

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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