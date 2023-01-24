اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند 0.305 فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.13 في المئة لمستوى 0.331 دينار مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني ان سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.31 في المئة إلى مستوى 0.377 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.35 في المئة إلى مستوى 0.331 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

وزراء بريطانيون يلومون بنك إنجلترا لارتفاع الفوائد العقارية

أكتوبر 9, 2022

صندوق الاستثمارات السعودي يؤسس 5 شركات في 5 دول عربية باستثمارات 24 مليار دولار

أكتوبر 26, 2022

«النفط»: استراتيجيتنا الجديدة تعظم القيمة المضافة للنفط والغاز

ديسمبر 5, 2022

استقرار الذهب لكنه يتجه لتسجيل الخسارة الشهرية السابعة على التوالي

أكتوبر 31, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى