بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 11.8 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 11.8 نقطة ليبلغ مستوى 7374.66 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.16 في المئة.

وتم تداول 236.2 مليون سهم عبر 11520 صفقة نقدية بقيمة 61.19 مليون دينار «نحو 185.4 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13.4 نقطة ليبلغ مستوى 5702.31 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.24 في المئة من خلال تداول 122.8 مليون سهم عبر 5075 صفقة نقدية بقيمة 17.2 مليون دينار «نحو 52.11 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 11.6 نقطة ليبلغ مستوى 8192.25 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.14 في المئة من خلال تداول 113.3 مليون سهم عبر 6445 صفقة بقيمة 43.9 مليون دينار «نحو 133 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 12.13 نقطة ليبلغ مستوى 5794.22 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.21 في المئة من خلال تداول 91.5 مليون سهم عبر 2992 صفقة نقدية بقيمة 10.8 مليون دينار «نحو 32.7 مليون دولار».

وكانت شركات «تنظيف» و«معادن» و«المصالح ع» و«وربة كبيتل» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«الدولي» و«إس سي تي» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «صلبوخ» و«عمار» و«ع عقارية» و«اكتتاب» الأكثر انخفاضاً.