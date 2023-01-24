دوليات

تحت تأثير المخدرات.. عراقي يقتل والدته وثلاثة من أشقائه بالرصاص

منذ 3 ساعات
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قتل عراقي كان «تحت تأثير المخدرات» والدته وثلاثة من أشقائه بالرصاص، فجر اليوم الثلاثاء، في جنوب البلاد، وفق ما ذكر مسؤول في الشرطة العراقية.
وقال المسؤول إن الشاب يدعى علي حبيب من مواليد 1999، وقد قام تحت تأثير المخدرات بقتل أربعة من أفراد أسرته هم والدته وشقيقه وشقيقتاه.
وأوضح أن الجريمة وقعت بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بواسطة مسدس، في جنوب مدينة الكوت، عاصمة محافظة واسط المحاذية لإيران.
وألقت الشرطة القبض على الجاني الذي كان اعتقل وأطلق سراحه في الماضي قبل الواقعة بتهمة تعاطي المخدرات، وفقا للمصدر.
ولم يكشف عن أسباب الجريمة، سوى وقوع الجاني تحت تأثير مخدرات.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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