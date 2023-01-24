دوليات

روسيا تدين حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

منذ 4 ساعات
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أدانت روسيا قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية – في بيان على موقعها الرسمي – إدانة ورفض موسكو حرق القرآن الكريم، من قبل المتطرفين في ستوكهولم بحجة حرية التعبير، داعية إلى اتخاذ إجراءات ضد المتطرفين.

وقال غينادي أسكالدوفيتش الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون في احترام الحق في حرية الدين: «ندين ونرفض مثل هذه الأعمال الإجرامية، وندعو إلى اتخاذ إجراءات ضد المتطرفين».

من جانبها، أدانت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا – في بيان لها – حرق نسخة القرآن في السويد ، واصفة هذا العمل بأنه استفزازي وتخريبي، ودعت المسلمين إلى إظهار الحكمة، وعدم الانسياق وراء التحريض على الفتنة العرقية.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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