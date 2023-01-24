عالية الخالد لرئيس الوزراء: «هل يُعقل أن في حكومتك وزير يطق وزير ووزير يحفر لوزير آخر؟»

أكدت النائب عالية الخالد أنها كانت وما زالت ‏تتأمل خيراً بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف .

وأضافت في تصريح صحفي بأن «هذا الأمل لا يمكن أن يكون بلا حكومة قوية قادرة على انتشال الكويت من الوضع التي هي فيه».

وتساءلت الخالد «هل يعقل أنه في حكومتك وزير يطق وزير؟ ووزير يحفر لوزير آخر؟ بدل أن يكون جل اهتمامهم اليوم النظر في مشاكل الدولة وانتشال الدولة من مشاكلها».

وأضافت أن «الكويت اليوم تمر في أسوأ حالاتها، الميزانية العامة للدولة والمالية للدولة في أسوأ حالاتها، نرى الهدر المالي بدون دراسات وبموافقة الحكومة، اليوم أصبحنا نرى الغش يصل إلى النيابة العامة وهذا مؤشر خطير وتسريب الاختبارات يتم من قبل المؤتمنين على التعليم من قبل بعض المدرسين والحكومة صامتة، وهذا الوضع ليس نتاج اليوم بل هو نتاج سنوات من التسيب والفساد الإداري الذي ينخر الدولة».

وأكدت أن “الشوارع أصبحت أزمة مزمنة بسبب الفساد الإداري والتنفيع، وستكون هناك أزمة حقيقية للكهرباء في سنة 2023 وستمتد إلى 2025، وعموما إذا تم التجديد لسموكم فأنتم بحاجة إلى رجال ونساء قادرين على انتشال البلد من المشاكل (اللي احنا فيها)».