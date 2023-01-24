دوليات

لبنان.. قطع عدد من الطرق في بيروت وخارجها احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية

منذ ساعتين
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(كونا) – أقدم عدد من المواطنين اليوم الثلاثاء على قطع الطرق في بعض مناطق العاصمة بيروت وخارجها احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وسجلت العملة المحلية مزيدا من الانهيار امام الدولار الامريكي حيث فاقت قيمة الدولار الواحد 54 ألف ليرة لبنانية اليوم ما أدى الى ارتفاع أسعار المحروقات وتخطي صفيحة البنزين «التي تبلغ سعتها 20 ليترا» 958 ألف ليرة «اي ما يقارب 18 دولارا» في حين تجاوزت صفيحة المازوت عتبة الـ18 دولارا كما ارتفعت اسعار الخبز.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان المحتجين قطعوا لبعض الوقت الطريق في منطقة الصيفي بالاطارات المشتعلة في حين قطع سائقو السيارات العمومية طريق الدورة عند المدخل الشمالي لبيروت.
وقطع المحتجون الطريق في منطقة الصالومي شرق العاصمة بينما قطع الطريق السريع الذي يربط مدينتي صيدا وصور جنوبا عند منطقة البابلية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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