ملك الأردن يلتقي نتنياهو في عمان.. في زيارة غير معلنة مسبقاً

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أن الملك عبد الله الثاني التقى رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة عمان، وشدد على ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الديوان الملكي، أن العاهل الأردني شدد أمام نتنياهو على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وعدم المساس به.

وأكد ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشدداً على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام.