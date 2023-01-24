41 نائباً يستنكرون حرق القرآن الكريم.. ويدعون لمقاطعة السويد

أصدر 41 عضواً في مجلس الأمة بياناً أدانوا فيه حرق نسخة من القرآن الكريم في دولة السويد.

ودان النواب بشدة حرق نسخة من المصحف الشريف بدولة السويد في مشهد متكرر يدل على الإساءة المتكررة والمتعمدة للمقدسات الإسلامية ومخالفة صارخة للحقوق والمبادئ والمواثيق الدولية واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأعرب النواب عن إدانتهم لموقف الحكومة السويدية بالسماح بهذا العمل الإجرامي، مناشدين البرلمانيين في العالم استنكار هذا العمل الهمجي، وداعين الجميع لمقاطعة السويد وكل دولة لا تحترم ثوابت الأمة الإسلامية.

وأكد البيان أن مثل هذه التصرفات لن تنال أبداً من حرمة المصحف الشريف في قلب كل إنسان متحضر، وسوف يظل القرآن كتاباً هادياً للإنسانية، وموجهاً لقيم الخير والحق.