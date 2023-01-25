دوليات

ألمانيا ستزود أوكرانيا بدبابات ثقيلة من طراز «ليوبارد 2»

منذ ساعتين
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(كونا) – أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء رسميا أنها ستزود الجيش الأوكراني بدبابات قتالية ثقيلة من طراز (ليوبارد 2).

وقال المتحدث باسم حكومة برلين شتيفن هيبشترايت في مؤتمر صحفي دوري إن ألمانيا ستزود أوكرانيا ب14 دبابة بحوزة الجيش الألماني (بوندسفير) تعد الأفضل من نوعها.

ويأتي التأكيد الرسمي بعد اقل من 24 ساعة من نقل مجلة (دير شبيغل) الألمانية عن مسؤولين في الحكومة الألمانية قولهم إن قرار حكومة برلين سيشمل كذلك السماح لدول أوروبية تمتلك هذه الدبابات بإرسالها إلى أوكرانيا.

وتتعرض حكومة المستشار أولاف شولتس منذ أسابيع لضغوط كبيرة من أجل تزويد أوكرانيا بهذه الدبابات وبغيرها من الأسلحة الثقيلة. 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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